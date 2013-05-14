В небо над Москвой поднимутся самые современные вертолеты мира

Вертолеты отправятся через столицу на выставку в "Крокус Экспо"

В преддверии выставки вертолетной индустрии HeliRussia москвичи смогут увидеть самые современные модели техники и даже первый в мире композитный вертолет, полностью сделанный из пластика.

Для этого жителям столицы достаточно просто посмотреть в небо над головой.

Вертолетные колонны отправятся на выставку в "Крокус Экспо" во вторник, 14 мая, сообщает телеканал "Москва 24".



Выставка вертолетной индустрии HeliRussia открывается в четверг, 16 мая, на ней будут представлены около 20 мировых новинок. В этом году мероприятие состоится в столице в шестой раз.