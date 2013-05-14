Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 10:08

Культура

В небо над Москвой поднимутся самые современные вертолеты мира

Вертолеты отправятся через столицу на выставку в "Крокус Экспо"

В преддверии выставки вертолетной индустрии HeliRussia москвичи смогут увидеть самые современные модели техники и даже первый в мире композитный вертолет, полностью сделанный из пластика.

Для этого жителям столицы достаточно просто посмотреть в небо над головой.

Вертолетные колонны отправятся на выставку в "Крокус Экспо" во вторник, 14 мая, сообщает телеканал "Москва 24".

Ссылки по теме


Выставка вертолетной индустрии HeliRussia открывается в четверг, 16 мая, на ней будут представлены около 20 мировых новинок. В этом году мероприятие состоится в столице в шестой раз.

выставки вертолеты небо авиа и аэропорты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика