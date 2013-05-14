14 мая 2013, 10:08Культура
В небо над Москвой поднимутся самые современные вертолеты мира
В преддверии выставки вертолетной индустрии HeliRussia москвичи смогут увидеть самые современные модели техники и даже первый в мире композитный вертолет, полностью сделанный из пластика.
Для этого жителям столицы достаточно просто посмотреть в небо над головой.
Вертолетные колонны отправятся на выставку в "Крокус Экспо" во вторник, 14 мая, сообщает телеканал "Москва 24".
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Выставка вертолетной индустрии HeliRussia открывается в четверг, 16 мая, на ней будут представлены около 20 мировых новинок. В этом году мероприятие состоится в столице в шестой раз.