В Москве нет нехватки открепительных удостоверений - Мосгоризбирком

Мосгоризбирком опроверг информацию о нехватке открепительных удостоверения для голосования на выборах мэра столицы.

Интерес к этой теме в прессе "нагнетается умышленно", сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов "Интерфаксу".

По его словам, такой ажиотаж вокруг этой темы возник после поступления жалоб избирателей-наблюдателей, представляющих отдельных кандидатов. Горбунов заверил, что волноваться им не стоит, так как проголосовать они могут не только по открепительному.

Он отметил, что, как правило, одного кандидата на избирательном участке поочередно представляют 2 – 3 наблюдателя. Таким образом, в свободное от дежурства время каждый из них может проголосовать по месту своего жительства.