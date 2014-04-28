Мосгоризбирком представил схему одномандатных округов на выборах в МГД

Мосгоризбирком на заседании 28 апреля представил новую схему одномандатных округов на выборах в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва". Избирательные округа впервые будут образованы сроком на 10 лет, все они созданы с соблюдением среднего числа избирателей в пределах допустимого законом отклонения не более 10%.

В избирательном округе №1 проживают 170 тыс. 190 избирателей и в него вошли районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково.

В Избирательном округе №2 проживают 174 тыс. 313 избирателей, в него вошли районы: Куркино, Молжаниновский, Северное и Южное Тушино.

В избирательном округе №3 проживают 177 тыс. 162 избирателя, в него вошли районы: Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино.

В избирательном округе №4 проживают 175 тыс. 445 избирателей, в него вошли районы: Крылатское, Строгино и часть района Кунцево.

В избирательном округе №5 проживают 177 тыс. 149 избирателей и в него вошли районы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино.

В избирательном округе №6 проживают 173 тыс. 647 избирателей, в него вошли районы: Головинский, Левобередный, Ховрино и часть района Западное Дегунино.

В избирательном округе №7 проживают 171 тыс. 87 избирателей и в него вошли районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино и часть Бескудниковского района.

В избирательном округе №8 проживают 176 тыс. 983 избирателя, в него вошли районы: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол.

В избирательном округе №9 проживают 173 тыс. 117 избирателей, в него вошли районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и часть Бескудниковского района.

В избирательном округе №10 проживают 176 тыс. 136 избирателей, в него вошли районы: Бибирево, Лианозово и Северный.

В избирательном округе №11 проживают 175 тыс. 532 избирателя, в него вошли районы: Алтуфьевский, Марфино и Отрадное.

В избирательном округе №12 проживают 155 тыс. 980 избирателей, в него вошли районы: Свиблово, Северное и Южное Медведково.

В избирательном округе №13 проживают 166 тыс. 862 избирателя, в него вошли районы: Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский.

В избирательном округе №14 проживают 172 тыс. 217 избирателей, в него вошли районы: Алексеевский, Бутырский, марьина роща, Останкинский и Ростокино.

В избирательном округе №15 проживают 145 тыс. 155 избирателей, в него вошли районы: Гольяново, Метрогородок и часть района Северное Измайлово.

В избирательном округе №16 проживают 145 тыс. 474 человека, в него вошли районы: Богородское, Преображенское и часть района Соколиная Гора.

В избирательном округе №17 проживают 145 тыс. 676 избирателей, в него вошли районы: Перово, часть района Ивановское и часть района Соколиная Гора.

В избирательном округе №18 проживают 145 тыс. 147 избирателей, в него вошли районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово.

В избирательном округе №19 проживают 145 тыс. 340 избирателей, в него вошли районы: Новогиреево, часть района Вешняки и часть района Ивановское.

В избирательном округе №20 проживают 147 тыс. 832 избирателя, в него вошли районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки и часть района Выхино-Жулебино.

В избирательном округе №21 проживает 156 тыс. 741 избиратель, в него вошли районы: часть района Выхино-Жулебино и часть Рязанского района.

В избирательном округе №22 проживают 152 тыс. 760 избирателей в него вошли районы: Капотня, часть района Люблино и часть района Марьино.

В избирательном округе №23 149 тыс. 75 избирателей в него вошли районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района.

В избирательном округе №24 проживают 176 тыс. 256, в него вошли районы: Нижегородский, Южнопортовый, Лефортово и Текстильщики.

В избирательном округе №25 проживают 148 тыс. 276 избирателей, в него вошли районы: Печатники и часть района Марьино.

В избирательном округе №26 проживают 147 тыс. 175 избирателей, в него вошли районы: Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное.

В избирательном округе №27 проживают 152 тыс. 197 избирателей, в него вошли районы: Орехово-Борисово Северное и часть Орехово-Борисово Южного.

В избирательном округе №28 проживают 150 тыс. 374 избирателя, в него вошли районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно и часть Нагатинского затона.

В избирательном округе №29 проживают 149 тыс. 589 избирателей, в него вошли районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и часть района Царицыно.

В избирательном округе №30 проживают 159 тыс. 827 избирателей, в него вошли районы: Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

В избирательном округе №31 проживают 148 тыс. 433 избирателя, в него вошли районы: Нагорный, Чертаново Северное и часть района Зюзино.

В избирательном округе №32 проживают 149 тыс. 141 избиратель, в него вошли районы: Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона.

В избирательном округе №33 проживают 176 тыс. 244 избирателя, в него вошли районы: Южное Бутово и часть района Северное Бутово.

В избирательном округе №34 проживают 166 тыс. 292 избирателя, в него вошли районы: Ясенево, часть района Зюзино и часть района Северное Бутово.

В избирательном округе №35 проживают 175 тыс. 756 избирателей, в него вошли районы: Коньково и Теплый стан.

В избирательном округе №36 проживают 145 тыс. 107 избирателей, в него вошли районы: Котловка, Черемушки и Обручевский.

В избирательном округе №37 проживают 174 тыс. 72 избирателя, в него вошли районы: Гагаринский, Академический, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского.

В избирательном округе №38 проживают 174 тыс. 943 избирателя, в него вошли районы: часть района Проспект Вернадского, часть Тропарево-Никулино, а также пос. Вороновское, пос. Воскресенское, пос. Десеновское, пос. Киевский, пос. Кленовское, пос. Московский, пос. "Мосрентген", пос. Рязановское, пос. Роговское, пос. Сосенское, пос. Филимонковское, пос. Щаповское и пос. Щербинка.

В избирательном округе №39 проживает 155 тыс. 1 избиратель, в него вошли районы: Внуково, Ново-Переделкино, пос. Внуковское, пос. Кокошкино, пос. Краснопахорское, пос. Марушкинское, пос. Михайлово-Ярцево, пос. Новофедоровское, пос. Первомайское, а также Троицк.

В избирательном округе №40 проживают 170 тыс. 305 избирателей, в него вошли районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино.

В избирательном округе №41 проживают 162 тыс. 735 избирателей, в него вошли районы: Можайский, часть района Кунцево и часть района Фили-Давыдково.

В избирательном округе №42 проживают 160 тыс. 90 избирателей, в него вошли районы: Дорогомилово, Раменки и часть района Фили-Давыдково.

В избирательном округе №43 проживают 149 тыс. 685 избирателей, в него вошли районы: Арбат, Пресненский район, Хамовники.

В избирательном округе №44 проживают 159 тыс. 496 избирателей, в него вошли районы: Замоскворечье, Якиманка, Таганский и Тверской.

В избирательном округе №45 проживают 150 тыс. 228 избирателей, в него вошли районы: Сокольники, Басманный, Красносельский и Мещанский.