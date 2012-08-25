Равиль Гайнутдин переизбран председателем Совета муфтиев России

Председателем Совета муфтиев России вновь стал Равиль Гайнутдин. Его единогласно переизбрали на четвертом отчетно-выборном съезде СМР, который прошел 25 августа.

В Съезде принимали участие представители духовных управлений и руководители высших исламских учебных заведений, сообщается на официальном сайте Совета.

В своем приветственном слове Равиль Гайнутдин отметил, что Совет муфтиев России ставит своей главной задачей "сберечь и приумножить общее наследие мусульман, придать верующим уверенность в сегодняшнем дне, убежденность и гордость за страну, веру в ее завтрашний день, воспитывать эту веру в молодежи, прививая созидательные идеалы".

По его словам, последние годы для Совета были непростыми, но его членам удалось с достоинством выйти из самых сложных ситуаций и сохранить доверие, как российской мусульманской общественности, так и зарубежных партнеров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!