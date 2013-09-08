Форма поиска по сайту

08 сентября 2013, 12:34

Политика

На выборах в Подмосковье выдано более 42 тысяч открепительных

На выборах губернатора Подмосковья выдано 42 398 открепительных удостоверений. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

По его словам, всего было отпечатано 150 тысяч открепительных, 100 тысяч выдали в территориальные избирательные комиссии.

Ирек Вильданов добавил, что на подмосковных выборах зарегистрировано 5 тысяч 832 наблюдателя. Уточняется, что 5 тысяч 642 наблюдателя зарегистрировано с правом совещательного голоса. Крме того, зарегистрировано около 1 тысячи представителей СМИ.

