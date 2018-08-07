Глава избирательного штаба Собянина поддержал идею создать Московский дом волонтеров

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Руководитель избирательного штаба кандидата в мэры столицы Сергея Собянина Константин Ремчуков заявил, что поддерживает идею создать в столице Московский дом волонтеров.

Предложение открыть в столице Московский дом волонтеров Ремчуков назвал хорошим. "Это хорошая идея, и я ее внутри себя поддерживаю", – приводит его слова Агентство "Москва". Он пообещал поговорить об этом с Сергеем Собяниным, отметив, что идея должна понравиться кандидату в мэры.

Ранее на встрече в избирательном штабе Собянина волонтеры предложили создать Московский дом волонтеров.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".