27 февраля 2013, 09:05

Общество

Доцент МГИМО, присвоивший себе гарвардскую степень, уволился из вуза

Исполняющий обязанности доцента МГИМО Сергей Судаков уволился из вуза по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Судаков присвоил себе степень PhD, якобы полученную им в Гарвардском университете. При этом в Гарварде опровергли факт присуждения ему ученой степени.

В пресс-службе МГИМО сообщили, что и.о. доцента 26 февраля приказом ректора был уволен из университета по собственному желанию.

