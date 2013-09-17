Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2013, 22:29

Спорт

Российский спортсмен выиграл золото на ЧМ по вольной борьбе в Венгрии

Награду высшего достоинства на Чемпионате мира по вольной борьбе, проходящем в Венгрии, в весовой категории до 60 кг завоевал россиянин Бекхан Гойгереев. Об этом во вторник сообщает агентство "Р-Спорт".

Российский спортсмен в ходе решающей схватки, которая продолжалась 4 минуты и 20 секунд, нанес поражение своему противнику - болгарину Владимиру Дубову. Данная победа для Гойгереева стала шестой по счету.

вольная борьба золото спортсмены

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика