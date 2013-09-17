Российский спортсмен выиграл золото на ЧМ по вольной борьбе в Венгрии

Награду высшего достоинства на Чемпионате мира по вольной борьбе, проходящем в Венгрии, в весовой категории до 60 кг завоевал россиянин Бекхан Гойгереев. Об этом во вторник сообщает агентство "Р-Спорт".

Российский спортсмен в ходе решающей схватки, которая продолжалась 4 минуты и 20 секунд, нанес поражение своему противнику - болгарину Владимиру Дубову. Данная победа для Гойгереева стала шестой по счету.