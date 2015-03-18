Независимый фестиваль вокалистов лидера A’STUDIO стартует 2 апреля

2 апреля стартует Второй Независимый Международный фестиваль-конкурс вокалистов Emporio Music Fest, основанный лидером группы A’STUDIO Байгали Серкебаевым. Принять участие в конкурсе могут начинающие и опытные музыканты всех жанров.

Конкурс одухотворенной мультиформатной музыки будет проходить каждый четверг в течение трех месяцев в Музыкальном Доме Байгали – Emporio Café.

"После первого фестиваля мы получили огромное количество положительных откликов от зрителей и сотни писем-заявок от музыкантов. Это значит, что мы не зря все это затеяли. Потому второй год подряд я вместе со своими звездными друзьями буду продолжать помогать молодым талантам быть услышанными", - рассказывает Байгали Серкебаев.

Победителей выбирает жюри, куда войдет известные музыканты и продюсеры: Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Кети Топурия, Алексей Чумаков, Полина Гагарина и другие. Главным призом станет трехдневная поездка в город Монтре на западе Швейцарии на 49-й Montreux Jazz Festival, который пройдет с 3 по 18 июля.

Финал фестиваля состоится 25 июня.