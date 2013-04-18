Житель квартиры на западе Москвы оставил без воды целый подъезд

Читатель M24.ru Василий сообщает об отсутствии водоснабжения в течение двух суток.

"По адресу Мичуринский проспект, дом №31, корпус №4, второй день нет воды", - сообщает читатель.

По словам жителей подъезда, сантехники не могут устранить неполадки, так как житель одной из квартир не пускает работников управляющей компании в квартиру.

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