18 апреля 2013, 15:43Новости читателей
Житель квартиры на западе Москвы оставил без воды целый подъезд
Читатель M24.ru Василий сообщает об отсутствии водоснабжения в течение двух суток.
"По адресу Мичуринский проспект, дом №31, корпус №4, второй день нет воды", - сообщает читатель.
По словам жителей подъезда, сантехники не могут устранить неполадки, так как житель одной из квартир не пускает работников управляющей компании в квартиру.
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