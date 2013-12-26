Форма поиска по сайту

26 декабря 2013, 11:42

Транспорт

В ГИБДД на Большой Ордынке приостановили выдачу водительских прав

26 декабря из-за технической неисправности компьютерного оборудования временно приостановлены выдача и замена национальных и международных водительских удостоверений в отделении на Большой Ордынке.

Как сообщили в управлении ГИБДД Москвы, получить или обменять национальное водительское удостоверение можно в других отделениях ГИБДД, а международное водительское удостоверение – в отделениях на Лобненской улице и на Варшавском шоссе.

водители водительские права отделение полиции

