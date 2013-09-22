22 сентября 2013, 10:28Экология
Дождь в Москве вызвал более 60 подтоплений
Дождь, который шел в Москве почти сутки - с утра субботы до ночи на воскресенье, вызвал более 60 подтоплений.
В Мосводосток поступило 62 заявки о подтоплениях, в настоящее время сотрудники предприятия отрабатывают оставшиеся три заявки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП "Мосводосток".
В работах были задействованы 250 единиц спецтехники и 141 бригада коммунальщиков.
По прогнозам синоптиков, начавшиеся в субботу дожди продолжатся и в воскресенье, в столичном регионе сохранится пасмурная осенняя погода.
