Дождь в Москве вызвал более 60 подтоплений

Дождь, который шел в Москве почти сутки - с утра субботы до ночи на воскресенье, вызвал более 60 подтоплений.

В Мосводосток поступило 62 заявки о подтоплениях, в настоящее время сотрудники предприятия отрабатывают оставшиеся три заявки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП "Мосводосток".

В работах были задействованы 250 единиц спецтехники и 141 бригада коммунальщиков.

По прогнозам синоптиков, начавшиеся в субботу дожди продолжатся и в воскресенье, в столичном регионе сохранится пасмурная осенняя погода.

