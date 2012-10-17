Во всех муниципальных квартирах Реутова установят водосчетчики

В муниципальных квартирах Реутова за счет городского бюджета будут установлены узлы учета водоснабжения, сообщается на официальном портале города.

Счетчики на воду устанавливаются в рамках реализации долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

До конца текущего года счетчиками планируется оборудовать 50% муниципального жилищного фонда.

Работа по установке водосчетчиков завершится в 2013 году.