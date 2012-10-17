17 октября 2012, 13:59Экология
Во всех муниципальных квартирах Реутова установят водосчетчики
В муниципальных квартирах Реутова за счет городского бюджета будут установлены узлы учета водоснабжения, сообщается на официальном портале города.
Счетчики на воду устанавливаются в рамках реализации долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
До конца текущего года счетчиками планируется оборудовать 50% муниципального жилищного фонда.
Работа по установке водосчетчиков завершится в 2013 году.
