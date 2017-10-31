Законопроект о биологической безопасности россиян внесут в Госдуму

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Законопроект о биологической безопасности россиян внесут на рассмотрение в Госдуму в декабре. Документ подготовит правительство. Об этом заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, необходимо контролировать деятельность зарубежных лабораторий, проводящих медицинские анализы российских граждан.

"Мы их допустили к самому сокровенному, сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж", – пояснил Онищенко, передает "Интерфакс".

Депутат добавил, что уже не раз обращал внимание спецслужб на работу подобных медучреждений. Он уверен, что сбор жидкостей, органов и тканей граждан РФ свидетельствует о том, что Соединенные Штаты продолжают свою наступательную военную программу. Кроме того, исследования биоматериала проводят в Казахстане, Азербайджане, Грузии и на Украине, утверждает Онищенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что неизвестные целенаправленно собирают биологический материал россиян в разных уголках страны. Российские спецслужбы получили сведения о том, что сбором биоданных занимаются некоторые неправительственные организации, добавили в Кремле.

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