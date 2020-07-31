Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза – Песков

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Владимир Путин в пятницу, 31 июля, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента день такой спокойной кабинетной работы. Сегодня встречи, внутренние совещания. Также президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – сказал Песков.

29 июля Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Темой также стали вопросы готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

