Врио мэра Белгорода объяснил свои слова о слуховом аппарате для пенсионера

Временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанами за грубый ответ пенсионеру во время заседания сессии городского совета. Пост с извинениями и видеообращением он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
"Уважаемые белгородцы, вчера я допустил непростительную ошибку, не сдержал эмоций и нетактично ответил на реплику из зала. Был трудный день, мы принимали непростое решение. Работе сессии мешали неоднократные выкрики из зала", – написал Галдун. По словам мэра, он не видел, что к нему обращается пенсионер. Галдун выразил "искренние сожаления" тому человеку и всем горожанам и добавил, что не смог справиться с волнением.
Инцидент произошел 29 января на заседании седьмой сессии городского совета. Во время выступления Галдуна пожилой мужчина крикнул: "Юрий, вас не слышно". В ответ чиновник заявил, что не виноват в этом и посоветовал взять слуховой аппарат.
В последнее время российские чиновники часто попадают в скандальные ситуации при общении с гражданами. В начале ноября прошлого года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время выступления перед студентами и волонтерами заявила, что "государство ничего не должно молодежи" и предложила им обращаться к родителям, поскольку "государство не просило их вас рожать". Спустя почти два месяца Глацких подала в отставку. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал слова Глацких некорректными.
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