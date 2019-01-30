Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:20

Врио мэра Белгорода объяснил свои слова о слуховом аппарате для пенсионера

власть

14:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.beladm.ru

Временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанами за грубый ответ пенсионеру во время заседания сессии городского совета. Пост с извинениями и видеообращением он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

"Уважаемые белгородцы, вчера я допустил непростительную ошибку, не сдержал эмоций и нетактично ответил на реплику из зала. Был трудный день, мы принимали непростое решение. Работе сессии мешали неоднократные выкрики из зала", – написал Галдун. По словам мэра, он не видел, что к нему обращается пенсионер. Галдун выразил "искренние сожаления" тому человеку и всем горожанам и добавил, что не смог справиться с волнением.

Инцидент произошел 29 января на заседании седьмой сессии городского совета. Во время выступления Галдуна пожилой мужчина крикнул: "Юрий, вас не слышно". В ответ чиновник заявил, что не виноват в этом и посоветовал взять слуховой аппарат.

В последнее время российские чиновники часто попадают в скандальные ситуации при общении с гражданами. В начале ноября прошлого года глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время выступления перед студентами и волонтерами заявила, что "государство ничего не должно молодежи" и предложила им обращаться к родителям, поскольку "государство не просило их вас рожать". Спустя почти два месяца Глацких подала в отставку. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал слова Глацких некорректными.

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика