Стипендии студентов проиндексируют на 4% в 2018 году

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Студенческие стипендии с 1 сентября 2018 года проиндексируют на 4 процента. Необходимые средства заложены в бюджете, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Ольгу Васильеву.

По словам Васильевой, стипендиальный фонд вырастет на 3,7 миллиарда рублей.

Ранее во Всероссийском студенческом союзе (ВСС) предложили оценивать уровень образования в вузах по отзывам обучающихся.

Инициативу выдвинули в связи со множеством жалоб от студентов. Они недовольны задержкой выплаты стипендий, неправомерным отчислением и политикой общежитий.