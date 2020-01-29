В Кремле оценили идею ввести термин "верховного правителя"

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Инициатива по переименованию термина "президент" на "верховный правитель" поступила в ходе работы над поправками в Конституцию РФ. Президент ничего не знает об этой идее. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе дискуссии, в ходе работы комиссии по поправкам поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии – собрать различные мнения", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что предложений по поправкам поступает очень много, какие-то из них будут приняты, а некоторые отсеют.

20 января Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не сможет занимать должность президента РФ более двух сроков.

Песков подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Он отметил, что сейчас прорабатываются порядок и сроки проведения. По словам представителя Кремля, необходимости устраивать голосование не было, однако на этом настоял президент.

