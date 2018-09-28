СМИ рассказали о "фейковой руке" Елизаветы II для приветствий

Фото: ТАСС/Stephen Lock

Королева Великобритании Елизавета II имеет специальное приспособление, с помощью которого в случае усталости имитирует приветствие публики так, как будто машет ладонью, сообщает Daily Mirror.

Изделие представляет собой наполненную плотным материалом перчатку. Она крепится к деревянному рычагу, который в случае необходимости приводит "фейковую руку" в движение.

Приспособление подарили королеве австралийские студенты. Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Великобританию.

Автор книги Queen of the World Роберт Хардмэн предположил, что сейчас искусственная рука находится в шотландском замке Балморал, где королева проводит лето.

Елизавета II находится на троне 66 лет. За время своего правления она возглавляла в общей сложности 32 страны мира, в том числе и те, которых уже нет на карте.