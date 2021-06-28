Путин подписал указ о создании организации для регулирования сферы интеллектуальных прав

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Владимир Путин подписал указ о создании организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, <...> развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан <...> постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности", – говорится в тексте указа.
Согласно документу, учредителем организации является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Она займется развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для управления интеллектуальным правами, разработкой предложений по регулированию данной сферы, а также ведением просветительской деятельности в сфере защиты прав на результаты творческой деятельности и международным сотрудничеством для обмена информацией, необходимой для экспорта данных прав и их защиты за рубежом.
Ранее сообщалось, что в сервисе "Биржа патентов" на платформе i.moscow появились новые функции, среди которых раздел, где можно подать заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности.
По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, такие кредиты пока мало распространены, однако они дают дополнительную возможность привлечения средств в высокотехнологичные предприятия и снижают нагрузку на их оборотный капитал.
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