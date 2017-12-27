Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столицы за 2016 год

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Московская городская дума приняла закон об исполнении бюджета столицы за 2016 год. Решение об этом было принято на заседании 27 декабря, передает Агентство "Москва".

Принятый Мосгордумой закон утверждает отчет об исполнение бюджета столицы в 2016 году по доходам в размере свыше 1,85 триллиона рублей и расходам на сумму 1,73 триллиона рублей. Таким образом, профицит бюджета за 2016 год составил более 115 миллиардов рублей. Как сообщила глава департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова, "план по доходам выполнен на 111 процентов". "В общей сумме поступлений доля налоговых платежей составляет 84,6 процента, неналоговых доходов – 11,2 процента, безвозмездных поступлений – 4,2 процента", – уточнила Зяббарова. По ее словам, налоговые доходы поступили в бюджет в размере 1,56 триллиона рублей, что на 12 процентов больше, чем в 2015 году.

Зяббарова также подчеркнула, что в 2016 году впервые за пять лет рост доходов городского бюджета превысил уровень инфляции. "Основная часть налоговых доходов обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и налога на имущество организаций", – пояснила руководитель столичного департамента финансов. Она добавила, что рост налоговых поступлений связан с повышением зарплаты москвичей, а также с увеличением налоговых выплат иностранных граждан на основании патента.

При этом объем неналоговых доходов в бюджет города за 2016 год составил свыше 208 миллиардов рублей. Как сказано в пояснительной записке к закону, речь идет, в том числе, о доходах от размещения временно свободных средств городского бюджета (30,8 процента), доходах от аренды земельных участков (25,1 процента) и доходах от продажи материальных и нематериальных активов (15,7 процента). Кроме того, сообщается, что объем безвозмездных поступлений в бюджет столицы в 2016 году был равен почти 78 миллиардам рублей.