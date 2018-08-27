Министерство экономики предложило разделить Россию на 14 макрорегионов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Минэкономразвития предлагает выделить в России 14 макрорегионов, сообщает газета "Коммерсантъ". Инициативный проект под названием "Стратегии пространственного развития" будет внесен в правительство в сентябре.
Согласно документу, 14 макрорегионов не будут административно-территориальными единицами, а станут лишь отражением сложившихся социально-экономических связей.
Предполагается, что макрорегионы будут напоминать федеральные округа, но "с большим дроблением", пишет газета.
Авторы проекта полагают, что такое деление обеспечит лучшие условия для межрегионального взаимодействия.
Отмечается, что в состав каждого макрорегиона будет включен хотя бы один крупный центр экономического роста.
Таким образом, к Дальнему Востоку и Северному Кавказу будут добавлены макрорегионы Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.
По информации "Коммерсанта", уже есть выступившие против предложения МЭР. Среди них полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Экономически верным решением Меняйло считает создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 субъектов РФ. В противном случае, по его мнению, снизится уровень интеграционных процессов в регионе, а также появятся новые проблемы в развитии сибирских субъектов федерации.
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