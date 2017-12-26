Российским судьям повысят оклад с нового года

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Оклад российских судей с нового года вырастет на 4 процента. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает "Газета.ру".

Повышение коснется судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

Ранее стало известно, что правительство повысит на 4 процента оклады российским военным. В постановлении также отмечается, что оклады будут повышены сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.