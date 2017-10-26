Более 90% территории Сирии освобождено от террористов − Путин

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Более 90 процентов территории Сирии уже удалось освободить от террористов. Об этом заявил Владимир Путин.

"Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии", − сказал президент России. Глава государства отметил мужество, а также четкие и профессиональные действия российских военных, благодаря которым "удалось в корне переломить ситуацию", передает ТАСС.

Об освобождении от боевиков более 90 процентов сирийской территории Путин сообщил во время встречи с высшими офицерами и прокурорами, организованной по случаю их назначения на вышестоящие должности, а также присвоения им высших воинских званий и чинов.