Кандидат Собянин пообещал новые лекарства для московских "сердечников"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Новые способы лекарственной поддержки людей с заболеваниями кровеносной системы и сердца вошли в предвыборную программу кандидата в мэры столицы Сергея Собянина.
"Насколько я понимаю, речь идет о новом поколении препаратов после инсульта. Новые лекарства – это как минимум дополнительные затраты. Я не знаю, сколько: как минимум один или 1,5 миллиарда рублей нужно для того, чтобы ввести новые стандарты", – заявил кандидат. Он добавил, что предстоит оценить эффективность препаратов.
Как пояснил главврач ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Юдина" Денис Проценко, для лечения некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы нужны лекарства, которые бывает непросто получить.
Если мы говорим про инфаркт – это препараты, которые уменьшают свертывание", – отметил он. Проценко отметил уже достигнутые результаты в городе – появление "инфарктной сети", перспективное создание "инсультной сети".
Ранее сообщалось, что Собянин начал проводить встречи с экспертами для составления предвыборной программы. Мероприятие 26 июля посвятили вопросам здравоохранения.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. На участие в кампании претендовали 33 кандидата. Из них зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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