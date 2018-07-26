Кандидат Собянин пообещал новые лекарства для московских "сердечников"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новые способы лекарственной поддержки людей с заболеваниями кровеносной системы и сердца вошли в предвыборную программу кандидата в мэры столицы Сергея Собянина.

"Насколько я понимаю, речь идет о новом поколении препаратов после инсульта. Новые лекарства – это как минимум дополнительные затраты. Я не знаю, сколько: как минимум один или 1,5 миллиарда рублей нужно для того, чтобы ввести новые стандарты", – заявил кандидат. Он добавил, что предстоит оценить эффективность препаратов.

Как пояснил главврач ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Юдина" Денис Проценко, для лечения некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы нужны лекарства, которые бывает непросто получить.

Если мы говорим про инфаркт – это препараты, которые уменьшают свертывание", – отметил он. Проценко отметил уже достигнутые результаты в городе – появление "инфарктной сети", перспективное создание "инсультной сети".

Ранее сообщалось, что Собянин начал проводить встречи с экспертами для составления предвыборной программы. Мероприятие 26 июля посвятили вопросам здравоохранения.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. На участие в кампании претендовали 33 кандидата. Из них зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.