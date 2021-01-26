Депутат Калашников пояснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников не рассматривает практической возможности поместить портрет Владимира Путина на пятитысячную купюру и не планирует выносить соответствующую инициативу на обсуждение. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Калашников заявил, что портрет президента России можно было бы поместить на купюре в пять тысяч рублей, комментируя инициативу властей США разместить на 20-долларовой купюре портрет афроамериканки Гарриет Табмен, боровшейся против рабства.

"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", – уточнил депутат.

На вопрос, намерен ли он вынести данный вопрос на обсуждение Госдумы, Калашников ответил: "Естественно [нет]. Вы же понимаете".

Как сообщалось, в США вместо седьмого президента США Эндрю Джексона на 20-долларовую купюру намерены поместить изображение чернокожей активистки, рожденной в рабстве, Гарриет Табмен. В XIX веке она боролась за социальные реформы. Идею поддержало все американское правительство. За новое лицо на 20 долларах США выступает и президент Джо Байден.