ГД приняла во II чтении проект о заморозке накопительной пенсии

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла во II чтении законопроект, предлагающий продлить заморозку накопительной пенсии до конца 2023 году, сообщает РИА Новости.
Согласно проекту, продлевается практика, при которой 6% от зарплаты россиян уходят на выплаты нынешним пенсионерам.
Отмечается, что учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2023 году не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Это связано с тем, что размер в 16% индивидуальной части трафика сохраняется.
Кроме того, отмечается, что критерии максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента зависят от направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Кроме того, коэффициент определяется отсутствием формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов.
Ранее стало известно, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Сообщалось, что благодаря этому показатель в 1,5 раза превысит инфляцию. Это означает, что пенсия в среднем увеличится на 1 тысячу рублей.
До этого Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам. Кроме того, в ведомстве предложили осуществлять выплаты пенсионных накоплений единовременно, если накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда.
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