Путин поздравил Тардифа, избранного главой Международной федерации хоккея

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Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Люка Тардифа, который сегодня, 25 сентября, занял пост президента Международной федерации хоккея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Песков также уточнил, что глава РФ позвонил Рене Фазелю, возглавлявшему федерацию 27 лет до Тардифа. Президент выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который он внес в мировом масштабе в развитие хоккея.

Выборы проходили в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. Новый президент в четвертом раунде выборов набрал 63,21% голосов, его конкурентом был президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль (36,79%).