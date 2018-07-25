В СФ прокомментировали заявление Трампа о вмешательстве России в выборы США

25 июля, 11:02
Фото: depositphotos/actionsports
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в грядущие выборы в конгресс США.
"Любая содержательная реакция будет косвенным подтверждением того, что версии о "российском вмешательстве" имеют хоть какое-то право на существование, а это не так. Это нужно предельно четко фиксировать", – цитирует Касачева RT.
По словам сенатора вмешательства на уровне государственной политики "не было и быть не может". Касачев отнес заявления Трампа "к продолжению внутриполитической борьбы в США".
"Это начинающееся обострение в преддверии ноябрьских выборов. На этом пути мы еще увидим, к сожалению, очень много подобного рода высказываний, в этом случае будет так или иначе затрагиваться тема России", – добавил сенатор.
Касачев отметил, что России остается только наблюдать за борьбой внутри США и надеяться на возможность наладить "содержательный диалог" со Штатами.
Накануне Трамп выразил обеспокоенность из-за того, что Россия может поддержать Демократическую партию на предварительных выборах в конгресс. По словам президента США, РФ может поспособствовать победе демократов из-за его жесткой политики.
На фоне заявления Травма рубль показал резкое падение. За первые полчаса доллар подорожал на 76 копеек, а евро – на 84 копейки.
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