СК назвал причину задержания вице-мэра Сочи

Фото: СК РФ

Вице-мэр Сочи Иван Бомбергер задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, не имея на то правовых оснований, он выдал разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны. Тем самым он создал угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Также уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого замглавы администрации Сочи Мугдина Чермита, который, как считает следствие, необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежит сносу.

Директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимир Малов стал фигурантом уголовного дела о халатности. В сентябре 2016 года он не проверил соответствие техническим требованиям результатов инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоэтажки, принадлежащей компании "Ливадия", и согласовал соглашение с организацией, хотя строительство объекта не было окончено, и он не был оборудован системой противопожарной защиты.

Судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела УФССП стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным СК, он не принудил должника исполнить требования о сносе дома. Директор сочинского "Водоканала" Сергей Винарский, в свою очередь, необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

На рабочих местах фигурантов и по местам их жительства провели обыски. Замглавы администрации Сочи, судебного пристава и директора "Водоканала" задержали. Следователь собирается обратиться в суд с ходатайством о заключении их под стражу.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину. Он подозревается в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Басманный суд столицы заключил его под стражу до 15 декабря текущего года.