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13:56

Принят закон о поиске пропавших детей по геолокации

власть общество дети

13:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о поиске пропавших детей с использованием геолокации их гаджетов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Закон предлагает упростить и ускорить поиски пропавшего ребенка благодаря использованию геолокационных данных его гаджета. Это будет делаться по заявлению родителей или опекунов, а также на основании постановления одного из руководителей правоохранительных органов.

Если SIM-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется и его письменное согласие. Кроме того, нужно обязательно уведомить о поисках суд в течение 24 часов и получить судебное решение при необходимости их продолжения. Если решение не будет получено, отслеживание гаджетов ребенка должно быть остановлено.

В декабре 2018 года в РФ приняли закон о защите детей от опасной для жизни информации. Теперь такие ресурсы смогут блокировать из-за "информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья". До этого запрет касался информации, "побуждающей" их к причинению вреда здоровью.

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власть общество дети

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