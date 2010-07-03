Принят закон о поиске пропавших детей по геолокации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о поиске пропавших детей с использованием геолокации их гаджетов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Закон предлагает упростить и ускорить поиски пропавшего ребенка благодаря использованию геолокационных данных его гаджета. Это будет делаться по заявлению родителей или опекунов, а также на основании постановления одного из руководителей правоохранительных органов.
Если SIM-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется и его письменное согласие. Кроме того, нужно обязательно уведомить о поисках суд в течение 24 часов и получить судебное решение при необходимости их продолжения. Если решение не будет получено, отслеживание гаджетов ребенка должно быть остановлено.
В декабре 2018 года в РФ приняли закон о защите детей от опасной для жизни информации. Теперь такие ресурсы смогут блокировать из-за "информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья". До этого запрет касался информации, "побуждающей" их к причинению вреда здоровью.
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