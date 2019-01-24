Милонов предложил возродить институт благородных девиц

Фото: ТАСС/Фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов предложил возродить в России институт благородных девиц по аналогии со Смольным институтом, который существовал в Санкт-Петербурге во времена Российской империи.

"В Петербурге существовал институт благородных девиц, например, Смольный. Пора такой же завести. Многие родители бы с удовольствием туда отдавали своих дочек", – сказал Милонов, передает Агентство "Москва".

Также он полагает, что в России было бы полезно создать реалити-шоу, полезное для общества, такое, в котором показывалось бы "преодоление каких-то сложностей, шоу, которое учит людей общаться друг с другом".

Смольный институт благородных девиц был первым в России учебным заведением, которое положило начало женскому образованию в стране. При обучении особое внимание уделялось языкам, нравственному воспитанию и изучению Закона Божьего. Также в программу входило обучение русской словесности, географии, арифметике, истории, музыке, танцам, рисованию, светским манерам и домоводству.

Ранее Милонов утверждал, что экстрасенсов нужно приравнять к проституткам, таким образом запретив их деятельность на территории России.