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17:16

Часть вопросов на пресс-конференции Путина была задана не журналистами – Песков

власть

17:16

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые обращения к Владимиру Путину
на ежегодной пресс-конференции были заданы не журналистами.

"Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам – разные жалобы и так далее", – сообщил Песков на телеканале "Россия 1".

По его словам, эти люди не имели отношения к журналистам и своими выступлениями "по сути отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту". Среди таких обращений попадалось и то, что можно назвать клеветой, добавил Песков. В качестве примера он привел вопрос из Ленинградской области про газовую трубу.

Песков отметил, что Путин является сторонником открытой аккредитации на пресс-конференцию и для российских СМИ, и для международных. "Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать", – заявил он.

Вместе с тем Песков подчеркунл, что Путин провел пресс-конференцию "абсолютно блестяще". По мнению Пескова, ни один из мировых лидеров не способен проводить в таком режиме в прямом эфире общение с гражданами или с представителями СМИ.

Ежегодная пресс-конференция президента прошла в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовали свыше тысячи журналистов. Почти за четыре часа Путин ответил на 66 вопросов 53 журналистов.

власть

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