Дмитрий Медведев поздравил выпускников с окончанием школы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дмитрий Медведев поздравил выпускников российских школ с окончанием обучения. Поздравление глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех выпускников с окончанием школы!", – написал он.

В минувшую пятницу Владимир Путин поздравил одиннадцатиклассников с окончанием учебы. Президент призвал выпускников школ выбирать себе профессию по душе.



Как выпускнику найти себя

20-24 июня в большинстве школ России проходят выпускные вечера. В этом году в них примут участие около 663,3 тысячи выпускников.

