Путин сообщил о продлении субсидии в 450 тыс руб на погашение ипотеки для многодетных

Фото: 123RF/deagreez

Субсидия в виде 450 тысяч рублей для погашения ипотеки многодетным семьям будет продлена, заявил Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Одна из участниц встречи заметила, что субсидия является очень важной для многодетных.

"Я согласен с вашей оценкой. Она эффективна. Ну, конкретно, семья просто получает деньги. <...> Меры (поддержки. – Прим. ред.) продлим", – отметил российский лидер в ответ.

До этого в ходе встречи президент РФ заявил о необходимости продлить действие программы льготной семейной ипотеки в России. Он отметил, что "это мы точно сделаем", имея в виду продление ипотеки под 6%.

Ранее Путин заметил, что многодетные семьи могут рассчитывать на равные льготы на территории всей страны.

Так он объяснил новый указ о мерах соцподдержки многодетных семей, который был подписан 23 января. Согласно документу, многодетной является семья, имеющая троих и более детей. Подобный статус теперь имеет бессрочный характер.



Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума на ВДНХ