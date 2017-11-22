Новый тип визы на въезд в Россию прокомментировали в РСТ

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Преимущества новой визы на въезд в Россию для получения разрешения на временное проживание оценили в Российском союзе туриндустрии. О плюсах этого типа визы рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
"Не надо будет дублирования прохождения миграционных процедур, что снимет финансовое бремя, а самое главное, обеспечит правовое положение значительной части наших гостей и облегчит им времяпровождение", – цитирует Барзыкина RT. По словам вице-президента РСТ, любые процедуры по снижению визового бремени дают приток объема от 10 процентов до 30 процентов.
Кроме того, Барзыкин отметил достоинства специальной электронной визы которую ввели недавно для въезда в свободный порт Владивостока. Эксперт также сообщил, что сейчас в обсуждается возможность внедрения аналогичной визы для посещения Сочи.
Ранее стало известно, что в России появилась новая разновидность визы – виза на въезд для получения разрешения на временное проживание. Постановление о ее введении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Срок действия визы – до четырех месяцев, а оформить ее можно будет в российских диппредставительствах или консульских учреждениях. Отмечается, что получить визу этого типа разрешается только один раз.
Как считают инициаторы нововведения, новый тип визы поможет защитить права иностранных граждан на территории России. До ее введения они должны были оформить миграционную карту сроком на три месяца или трудовой патент. Однако даже наличие этих документов не гарантировало, что гостей не выдворят из страны.
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