Песков объяснил, почему Путин не посетит Олимпиаду

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не посетит Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что формат проведения Игр в этом году главу государства не смутил. Это лишь данность, в которой всем приходится работать.

Песков отметил, что никто не будет представлять президента на открытии Олимпиады в Японии. При этом он не знает, кто посетит Игры от Российской Федерации. С этим вопросом пресс-секретарь главы государства порекомендовал обратиться в Олимпийский комитет РФ.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля, а завершатся 8 августа. Вместе с тем генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто не исключает вероятность отмены турнира.

