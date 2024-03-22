22 марта, 11:43Политика
Уровень доверия россиян Путину достиг 81%
Фото: kremlin.ru
Уровень доверия россиян к Владимиру Путину достиг 81%, согласно опросу жителей страны, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 11 по 17 марта. Об этом говорится на сайте ВЦИОМ.
Исследование проводилось среди 1 600 россиян. Жители страны стали одобрять деятельность российского президента на 1,3 процентного пункта больше по сравнению с предыдущей неделей. В результате показатель одобрения работы Путина составил 78,9%. Также жители страны оценили на 54,3 и 57,2% работу российских премьера Михаила Мишустина и кабмина соответственно.
Непосредственно доверяют Мишустину 63% опрошенных. О главе КПРФ Геннадии Зюганове и председателе партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СР) Сергее Миронове положительно высказались 28,1 и 24,1% респондентов. Свою поддержку также высказали по отношению к главе ЛДПР Леониду Слуцкому и лидеру партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 19,5 и 7,6% соответственно.
Уровень поддержки партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР составил 44,0, 8,4 и 8,3%, а о "Новых людях" и СР положительно высказались 7,3 и 3,4% жителей страны.
До этого фонд "Общественное мнение" рассказал, что Путину доверяют 82% из 1 500 опрошенных россиян. По данным опроса ВЦИОМ, который проводился с 4 по 11 февраля, российскому лидеру доверяли 79,4% респондентов, а одобряли его деятельность на посту президента 76,9% опрошенных.
Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ
Читайте также
- Более 79% опрошенных россиян доверяют Путину
- Оказанное Путину доверие снимает вопросы о верности политического курса РФ – посол Антонов