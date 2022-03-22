Песков отреагировал на заявления Байдена о возможных кибератаках со стороны РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны России.

"Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и США, бандитизмом на государственном уровне не занимается", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Накануне Байден заявил, что Россия может ответить кибератаками на западные санкции.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западным странам не удастся поставить Россию на колени. Он подчеркнул, что предложения Москвы по безопасности были отброшены, ключевые элементы этих идей проигнорировали.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

