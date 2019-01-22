Жириновский требует отучать детей от подарков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что детей нужно отучать от подарков, чтобы в будущем они не давали взятки. Он отметил, что в ближайшее время будут также законопроекты о запрете всем госслужащим получать подарки.
"Человек привыкает давать врачам – с дома малютки до кладбища, учителям, начиная с детского сада, а потом и другим будет давать. Какая разница? Надо полностью исключить, даже детей надо отучать, а то они ждут, что если кто-то придет в гости, то гость должен принести какой-то подарок", – сказал он, цитирует Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что сам не принимает подарки, а если они и поступают, то сразу передаются в специальный музей. По словам депутата, у него уже 20 лет на двери висит надпись "никаких подарков, никаких объятий, рукопожатий, поцелуев". В музее, куда Жириновский сдает свои подарки, за все время его политической карьеры уже накопилось порядка 2000 подарков. Адрес музея - 1-й Басманный переулок, 3.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) посоветовал чиновникам обратиться к русским сказкам. Внимательно ознакомившись с их сюжетом, можно избежать того, чтобы стать фигурантом уголовных дел о коррупции. Так он прокомментировал недавнее заявление первого зампреда Банка России Сергея Швецова, который обвинил русские сказки в снижении уровня финансовой грамотности россиян.
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