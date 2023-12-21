Ожидаемая продолжительность жизни в РФ превысила допандемийный уровень – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла показателя допандемийного уровня. Об этом заявил Владимир Путин.

"По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень", – цитирует президента ТАСС.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам, российский лидер также обратил внимание на снижение смертности, в частности младенческой. Показатели в этом сегменте сейчас находятся на историческом минимуме.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве достигла 78,4 года. Младенческая смертность, по его данным, уменьшилась почти в 2,5 раза. Данные были получены на основе анализа последних десяти лет.



Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года