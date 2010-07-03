Песков прокомментировал опубликованное СМИ видео убийства человека

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не имеет отношения ни к операции России в Сирии, ни к российским военным, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, Песков отметил, что не знает, о чем идет речь. Он добавил, что то, что произошло, не имеет никакого отношения к российским военным, "что бы там ни публиковалось".

Также Песков подчеркнул, что Владимир Путин не может принимать решения относительно частных военных компаний.

СМИ опубликовали видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.