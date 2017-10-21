21 октября 2017, 23:14Политика
Саакашвили сообщил об исчезновении своих соратников
Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
Михаил Саакашвили заявил об исчезновении еще двух своих соратников Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили.
По словам экс-главы Одесской области, они пропали и не выходят на связь. Об этом Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Партия Саакашвили "Движение новых сил" участвует в акции протеста у здания Верховной рады Украины. В ходе протестной акции политик представил "План спасения Украины за 70 дней". В частности бывший президент Грузии предложил принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие.