21 октября 2017, 23:14

Политика

Саакашвили сообщил об исчезновении своих соратников‍

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Михаил Саакашвили заявил об исчезновении еще двух своих соратников‍ Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили.

По словам экс-главы Одесской области, они пропали и не выходят на связь. Об этом Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Партия Саакашвили "Движение новых сил" участвует в акции протеста у здания Верховной рады Украины. В ходе протестной акции политик представил "План спасения Украины за 70 дней". В частности бывший президент Грузии предложил принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие.

