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12:24

Щелковский район Подмосковья получил статус городского округа

власть

12:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Щелковский район Подмосковья преобразовали в городской округ. Закон об этом приняла в трех чтениях Мособлдума на заседании 20 декабря.

Глава Щелковского района Алексей Валов подчеркнул, что объединение городских поселений Загорянский, Монино, Фряново, Щелково и сельских поселений Гребневское, Медвежье-Озерское, Огудневское, Трубинское осуществляется с согласия их жителей. В результате Щелковский муниципальный район получил статус городского округа, пояснил он на заседании.

По новому закону, границы территории района со сменой его статуса останутся прежними, передает ТАСС. "За" преобразование Щелковского района в городской округ проголосовали 33 депутата Мособлдумы из 40 присутствующих. Четыре областных парламентария высказались "против", еще трое воздержались.

Муниципальная реформа в Подмосковье в 2014 году. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, чтобы сократить чиновничий аппарат и пополнить местный бюджет. По словам специалистов, по итогам прошлого года благодаря этим мерам удалось сэкономить свыше двух миллиардов рублей.

В настоящее время в состав Московской области входят 67 муниципальных образований, в том числе 11 районов. Ранее депутаты Мособлдумы приняли законы о преобразовании в городские округа Серпуховского и Солнечногорского районов. Новые органы местного самоуправления в этих районах, как и в Щелковском, будут созданы в следующем году.

власть

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