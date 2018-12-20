Щелковский район Подмосковья получил статус городского округа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Щелковский район Подмосковья преобразовали в городской округ. Закон об этом приняла в трех чтениях Мособлдума на заседании 20 декабря.
Глава Щелковского района Алексей Валов подчеркнул, что объединение городских поселений Загорянский, Монино, Фряново, Щелково и сельских поселений Гребневское, Медвежье-Озерское, Огудневское, Трубинское осуществляется с согласия их жителей. В результате Щелковский муниципальный район получил статус городского округа, пояснил он на заседании.
По новому закону, границы территории района со сменой его статуса останутся прежними, передает ТАСС. "За" преобразование Щелковского района в городской округ проголосовали 33 депутата Мособлдумы из 40 присутствующих. Четыре областных парламентария высказались "против", еще трое воздержались.
Муниципальная реформа в Подмосковье в 2014 году. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, чтобы сократить чиновничий аппарат и пополнить местный бюджет. По словам специалистов, по итогам прошлого года благодаря этим мерам удалось сэкономить свыше двух миллиардов рублей.
В настоящее время в состав Московской области входят 67 муниципальных образований, в том числе 11 районов. Ранее депутаты Мособлдумы приняли законы о преобразовании в городские округа Серпуховского и Солнечногорского районов. Новые органы местного самоуправления в этих районах, как и в Щелковском, будут созданы в следующем году.
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