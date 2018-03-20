Песков заявил о непричастности РФ к делу Скрипаля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Президент Российской Федерации неоднократно повторил, что Россия не имеет никакого отношения к этому делу о возможном покушении на убийство в Великобритании британского шпиона – говорить обратное является нонсенсом", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия не обладает никакими запасами химических вооружений в той или иной форме. "Они были уничтожены, в том числе под контролем международных наблюдателей, в строгом соответствии с духом и буквой международных обязательств, которые имеет Российская Федерация", – подчеркнул он.

Ранее один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что британские специалисты сами могли отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку технология производства этого химоружия доступна для профессионалов.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после того, как в Солсбери были отравлены Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. После этого из Великобритании выслали 23 российских дипломатов и заморозили двусторонние контакты на высоком уровне.