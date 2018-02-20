Трамп опроверг слова девушки о связи с ним 12 лет назад

20 февраля 2018, 22:39
Фото: ТАСС/Newzulu/Kyle Mazza
Президент США Дональд Трамп опроверг рассказ девушки о связи с ним 12 лет назад, опубликованный в Washington Post.
По его словам, он не знает эту женщину и никогда ее не встречал. Тем не менее, она находится на обложке фейковой новости издания, отметил американский лидер. "Говорится, что я поцеловал ее в холле Trump Tower. Никогда такого не было!" – цитирует его "Газета.ру". Трамп выразил недоумение: ему неясно, кто бы стал так себя вести в публичном месте.
35-летняя Рейчел Крукс рассказала, что 12 лет назад, когда ей было 22 года, работала секретаршей. Трамп якобы домогался до нее, а однажды схватил за руку и начал целовать в холле.
Ранее модель журнала Playboy Карен Макдугал сообщила об изменах президента США своей третьей жене Меланье. Модель описала свое знакомство и отношения с миллиардером, а ее друг Джон Кроуфорд передал документ СМИ.
По словам Макдугал, она встретилась с Трампом в 2006 году на вечеринке в особняке Playboy. Они обменялись телефонами и начали общаться. Первое свидание случилось в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз. Как утверждает модель, ее очаровал ум и вежливость Трампа. В отеле Макдугал и Трамп разговаривали около двух часов, а потом "разделись и занялись сексом". Затем бизнесмен предложил деньги, но модель их не взяла.
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