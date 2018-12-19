Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 13:28

Госдума запретила алкоголь из порошка

власть общество

19 декабря, 13:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Закон, который вводит понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и запрещает ее производство и оборот в России, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Дополнения внесут в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что новый термин объединит продукцию в виде сухого вещества, которая используется для получения жидкости с этиловым спиртом. Все исключения отмечены в перечне, установленном кабмином страны.

В документе исключается риск попадания под запрет компонентов, необходимых при создании парфюма, бытовой химии и средств гигиены, подчеркнули в профильном комитете нижней палаты парламента.

Одним из рисков продажи "сухого алкоголя", по данным российского правительства, является то, что покупатели сами могут менять дозировку и способ его употребления. В итоге порошкообразная спиртосодержащая продукция становится опасной для здоровья.

Рекомендации по выбору алкоголя, который не навредит покупателям, ранее дали в Минздраве. По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога ведомства Евгения Брюна, к новогоднему столу лучше взять белое сухое вино.

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика