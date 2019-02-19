Россия и Саудовская Аравия продолжат координацию на рынке углеводородов

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны подтвердили готовность и в будущем согласовывать свои действия на рынке углеводородов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией", − сказано в сообщении.

Во время беседы президент России и король Саудовской Аравии также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях. Оба лидера дали высокую оценку взаимодействию двух стран, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.