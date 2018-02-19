Путин и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в Сирии

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре российско-турецкие отношения и военную операцию в Сирии. Об этом сообщает "Газета.ру".

По сведениям пресс-службы Кремля, в ходе разговора президенты констатировали, что в развитии российско-турецкого сотрудничества наблюдается положительная динамика.

"Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса", – сказано в сообщении Кремля.

Российский и турецкий лидеры также обменялись мнениями по поводу ситуации на северо-западе Сирии и, в частности, обсудили операцию турецких военных "Оливковая ветвь" в Африне.

8 февраля Путин и Эрдоган обсудили по телефону проведение трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран. Тогда президенты РФ и Турции заявили о своей приверженности политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии в русле решений Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января.