19 февраля 2018, 19:15Политика
Путин и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в Сирии
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре российско-турецкие отношения и военную операцию в Сирии. Об этом сообщает "Газета.ру".
По сведениям пресс-службы Кремля, в ходе разговора президенты констатировали, что в развитии российско-турецкого сотрудничества наблюдается положительная динамика.
"Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса", – сказано в сообщении Кремля.
Российский и турецкий лидеры также обменялись мнениями по поводу ситуации на северо-западе Сирии и, в частности, обсудили операцию турецких военных "Оливковая ветвь" в Африне.
8 февраля Путин и Эрдоган обсудили по телефону проведение трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран. Тогда президенты РФ и Турции заявили о своей приверженности политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии в русле решений Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января.