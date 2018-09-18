Медведев потребовал не допустить повторного повышения цен на топливо

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что лимит повышения цен на топливо в текущем году уже выбран. По его словам, нельзя допустить повторения весенней ситуации, когда наблюдался значительный рост цен. Об этом Медведев заявил на совещании по стимулированию добычи нефти. Слова политика передает РИА Новости.

"Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий допустить нельзя", – заявил глава правительства.

Медведев отметил, что, если динамика цен станет неконтролируемой, властям придется увеличить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты. Однако он рассчитывает, что правительству не потребуется использовать подобные меры.

Ранее сообщалось, что средние цены на бензин на АЗС Москвы продолжили рост. По статистике Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю с 10 по 17 сентября цена в среднем увеличилась на три копейки.